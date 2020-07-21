Лукашенко призвал белорусов пройтись босиком по росе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов изменить образ жизни, вернувшись «на землю» и пройдясь босиком по росе, пишет агентство БелТА.

«Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз?... Это лекарство», — сказал Лукашенко.

Президент сказал, что важно не бросать землю и деревню, потому что иначе страна погибнет и обнищает.

Также Лукашенко попросил провести отпуск внутри Белоруссии, потому что при возвращении из других стран необходимо проходить самоизоляцию за свой счет.

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