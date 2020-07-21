Эксперт прокомментировал закон о трехдневном голосовании

Генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев отметил в комментарии «Газете.Ru», что трехдневное голосование даст больше возможностей для избирателей.

«Я сегодня с утра у коммунистов был. Они все время говорили, что вот, это в конце концов нарушение прав граждан. А чем собственно? Люди также будут голосовать. Просто технически у них появится больше возможностей», — считает он.

Эксперт добавил, что закон о проведении голосований в три дня, который приняла Госдума, «вполне разумный».

«Он базируется на последнем опыте голосований, который был по поводу поправок. Он вполне правильный и его надо поддерживать, хотя, по большому счету, в поддержке он не нуждается. Все те нововведения, которые вводятся, они лежали на поверхности, они так или иначе все равно бы возникли, было бы голосование сейчас или нет. Законы природы нельзя отменить. Все то, что сейчас происходит, оно в любом случае должно было случиться», — уверен Журавлев.