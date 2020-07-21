Эксперт: общественный контроль за трехдневным голосованием будет обеспечен

Член Общественной палаты РФ, директор Некоммерческого фонда «Исследования проблем демократии» Максим Григорьев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал принятие Госдумой закона о трехдневном голосовании на выборах.

«Мы во время общероссийского голосования видели через наших наблюдателей, которых было более полумиллиона, через звонки в наши call-центры, что со сторон избирателей это вызывает очень большую поддержку. Многие благодарили и избирательные комиссии, и наших наблюдателей, что голосование было организовано именно таким удобным образом», – отметил он.

Эксперт добавил, что это подтверждается и социологическими опросами. «В различных опросах порядка 60-70% говорит о том, что голосование было организовано удобно – и во многом имеет в виду это многодневное голосование. Поэтому мы считаем, что такого рода мера будет способствовать дальнейшей защите избирательных прав граждан. Это наши избиратели поддерживают, это комфортно и удобно для них», – продолжил он.

По словам Григорьева, что касается наблюдателей – а они должны присутствовать каждый день голосования – то общественный контроль за этим обеспечивается в полной мере, как и при однодневном голосовании.

«Очень важно при этом, и мы стали инициатором этого – наблюдателей должно быть достаточное количество. Во время общероссийского голосования их число было неограниченно, но по текущему законодательству их должно быть посменно два человека. Мы считаем, что это количество надо увеличить. Система общественных палат призывает законодателей и избирательную комиссию сделать кадровый резерв – для одних и тех же людей два и три дня наблюдать тяжело. Это, как правило, не оплачивается. И для нас, как наблюдателей, было бы удобнее наличие такого резерва, чтобы люди могли сменяться на участках. Если обеспечен контроль благодаря ним, а он будет благодаря наблюдателям обеспечен, то эта мера поддерживается всеми избирателями практически», – резюмировал член Общественной палаты РФ.