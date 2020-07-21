«Президент услышал»: в Хабаровске оценили назначение Дегтярева врио губернатора

Член ОНФ по Хабаровскому краю, управляющий директор «Грин Агро Хабаровск» Андрей Михеев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал назначение президентом РФ Владимиром Путиным врио хабаровского губернатора Михаила Дегтярева, депутата Госдумы от ЛДПР.

«Ситуация как складывалась: на губернаторских выборах где-то 70% жителей Хабаровского края проголосовали за кандидата от ЛДПР, если вы помните. Затем были выборы в краевую и городскую думу – тоже 90% жителей проголосовали за партию ЛДПР. Поэтому назначение президентом РФ Михаила Дегтярева врио губернатора очевидно. Мнение народа президент услышал», – подчеркнул Михеев.

Член ОНФ добавил, что проблемы в Хабаровском крае есть, например в сельском хозяйстве и теплоэнергетике, поскольку высокие тарифы негативно влияют на ценообразование.

«Молочное производство и скотоводство у нас почти в ноль ушло. Взял бы три направления: яйцо, молоко и птица, ну и рыба еще. Закрыть безопасность продовольственную края на 100%. Самый больной вопрос у нас – теплоэнергетика и ЖКХ. Большие тарифы, износ энергоносителей. Нужна модернизация, вложения в теплоэнергетику, в ТЭЦ. Привлечение денег федеральных – такие масштабные проекты дадут толчок к развитию региона, без этого никак не получится. Это все взаимосвязано», – резюмировал Михеев.