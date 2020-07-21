Британия опубликовала доклад о «российском вмешательстве» в дела страны

Комитет Британского парламента по разведке и безопасности опубликовал доклад о «российском вмешательстве» во внутренние дела Соединенного Королевства.

В документе приводится доказательства того, что Москва пыталась повлиять на голосование за независимость Шотландии в 2014 году.

Кроме того, в докладе есть утверждения, что российская сторона пытается подорвать мировой порядок, используя для этого участие в международных организациях.

При этом комитету по разведке неизвестна степень «влияния» России на референдум Brexit в 2016 году.

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