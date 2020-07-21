Песков оценил реакцию Кадырова на его внесение в «черный список» США
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию чеченского главы Рамзана Кадырова на его внесение в «черный список» США, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Представитель Кремля сказал, что в России имеется законодательство, которое четко регулирует правила владения огнестрельным оружием.
По словам Пескова, если имеющееся у гражданина оружие зарегистрировано и хранится должным образом, то никаких проблем нет.
Ранее стало известно, что Кадырова внесли в «черный список» США. В ответ на это глава Чечни опубликовал свое фото с двумя пулеметами Калашникова в комнате, полной стрелкового оружия.
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