Песков оценил реакцию Кадырова на его внесение в «черный список» США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию чеченского главы Рамзана Кадырова на его внесение в «черный список» США, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля сказал, что в России имеется законодательство, которое четко регулирует правила владения огнестрельным оружием.

По словам Пескова, если имеющееся у гражданина оружие зарегистрировано и хранится должным образом, то никаких проблем нет.

Ранее стало известно, что Кадырова внесли в «черный список» США. В ответ на это глава Чечни опубликовал свое фото с двумя пулеметами Калашникова в комнате, полной стрелкового оружия.

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