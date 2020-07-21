«Ъ»: иранский посол предложил создать клуб пострадавших от санкций США стран

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что испытавшие на себе санкционное давление со стороны Вашингтона страны могли бы оказать совместное противодействие политике США. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его мнению, это можно сделать путем создания клуба таких государств. Джалали предположил, что в него войдут Россия, Китай, Иран и другие сильные страны.

Он отметил, что в таком случае государства смогут помогать друг другу, тем самым сводя к минимуму негативное влияние действий США.

«Если мы приложим совместные усилия, то преодолеем давление США», — произнес дипломат.

В заключение посол добавил, что Россия, Китай и Иран имеют огромные возможности, необходимо лишь развивать этот потенциал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посол заявил об отсутствии у США оснований для международных санкций против Ирана