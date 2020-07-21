В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Данные о «российском вмешательстве» в референдум по выходу Британии из состава ЕС (Brexit) не нашли подтверждения. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Во вторник, 21 июля, запланирована публикация доклада парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности Британии.

В нем, по данным издания, будет содержаться информация о том, что российская сторона якобы пыталась повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии, который проходил в 2014 году. В документе сказано, что эта ситуация является «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы».

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году. По его словам, во время выборов Россия активно распространяла документ, компрометировавший правящую Консервативную партию.

До этого Комитет по безопасности британского парламента сообщил, что собирается опубликовать доклад о «российском вмешательстве» в выборы и референдум по Brexit до 22 июля.

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