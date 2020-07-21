Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть «вмешательства в выборы» со стороны России или иных иностранных государств. Об этом сообщает Medium со ссылкой на распространенное заявление политика.

Он отметил, что в случае победы на президентских выборах, он будет расценивать вмешательство как «враждебные действия».

По словам кандидата, во время его президентского срока администрация сделает все, чтобы страны, которые совершали вмешательство, «заплатили» за свои действия.

«Эта цена может включать санкции против финансового сектора, заморозку активов, ответ в киберпространстве и раскрытие коррупции», — сказал Байден.

Он уточнил, что на принимаемые меры будет влиять «природа нападения» на США.

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