Зеленский назначил экс-главу МИДа послом в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании экс-главу министерства иностранных дел Вадима Пристайко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

«Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.

После отставки с поста главы МИДа Пристайко был назначен вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Парламент страны уволил его с этой должности в июне текущего года.

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