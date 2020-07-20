В Госдуме объяснили, зачем досрочно уходят на каникулы
Госдума хочет закончить весеннюю сессию на день раньше из-за профилактики распространения коронавируса, сообщила РИА «Новости» советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.
«Находиться продолжительное время в одном помещении небезопасно, кроме того, в Госдуме работают депутаты, которые попадают в группу риска по заболеванию», — пояснила она.
Ранее сообщалось, что весенняя сессия нижней палаты российского парламента завершится на день раньше, 22 июля. До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждение территорий. Сообщалось, что нижняя палата парламента планирует принять этот закон до конца июля.
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