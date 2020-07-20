Молдавская оппозиция не смогла добиться отставки правительства

Оппозиционным депутатам в парламенте Молдавии не хватило голосов для вынесения правительству вотума недоверия, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, решение об отставке правительства поддержали только 46 депутатов из 101, тогда как для принятия соответствующего решения необходим минимум 51 голос.

За отставку кабмина голосовали фракции правых партий «Платформа DA» и PAS, а также группа Pro Moldova и фракция депутатов из партии «Шор».

Вотум недоверия отказалась поддержать коалиция социалистов и демократов.

Причиной голосования по отставке стало мнение оппозиции, что действующее правительство существенно превышает свои полномочия и не справляется с экономическим кризисом.

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