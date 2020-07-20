Кадыров ответил на решение США внести его в «черный список»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на введенные против него санкции США заявил в своем Telegram-канале, что «принимает бой» и выложил фотографию с двумя ручными пулеметами.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее», — написал Кадыров.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Рамзан Кадыров внесен в «черный список». США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова позже заявила, что Россия найдет способ ответить на санкции против главы Чечни.

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