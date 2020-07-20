Захарова заявила, что Россия ответит на санкции против Кадырова

Глава российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия найдет способ ответить на санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, ранее введенные Вашингтоном, передает ТАСС.

«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — сказала Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в «черный список». США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений.

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