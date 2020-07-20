Захарова заявила, что Россия ответит на санкции против Кадырова
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Глава российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия найдет способ ответить на санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, ранее введенные Вашингтоном, передает ТАСС.
«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — сказала Захарова.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в «черный список». США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений.
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