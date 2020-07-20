Украинский МИД выразил протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило протест российской стороне из-за посещения президентом РФ Владимиром Путиным Крыма 20 июля, сообщает РИА «Новости».

«В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест министерству иностранных дел Российской Федерации», — говорится в украинском заявлении.

Путин посетил полуостров для участия в церемонии закладки новых боевых кораблей для ВМФ России на судостроительном заводе «Залив».

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года.

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