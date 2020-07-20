Госдума уйдет на каникулы на день раньше

Весенняя сессия нижней палаты российского парламента завершится на день раньше, 22 июля, заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам депутата, на Совете Думы приняли решение форсировать работу 21 и 22 июля, чтобы завершить работу сессии 22 июля. Об этом Макаров заявил на заседании своего комитета.

Он добавил, что итоговые выступления руководителей думских фракций, равно как и выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, пройдут после отчета премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства в 2019 году.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждение территорий. Сообщалось, что нижняя палата парламента планирует принять этот закон до конца июля.

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