Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля

Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о «российском вмешательстве» в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА «Новости».

«Доклад комитета по России, подготовленный прежним составом комитета, будет представлен парламенту в 10.30 вторника 21 июля. Он будет доступен на сайте комитета», — заявили в комитете.

Текст доклада был направлен премьер-министру страны Борису Джонсону еще в октябре, однако правительство решило отложить публикацию. Сам Джонсон ранее заявил, что королевство не располагает информацией о вмешательстве РФ в политические процессы страны.

В российском МИДе в свою очередь заявили, что не существует ни одного доказательства влияния России на выборы в других государствах.

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