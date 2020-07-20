Россия признала нежелательными шесть организаций из США и одну из Британии

Генеральная прокуратура России признала нежелательными шесть неправительственных организаций из США и одной из Великобритании, пишет ведомство.

«Деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности России», — сообщает Генпрокуратура.

Отмечается, что нежелательными признаны «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», «Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае», «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун», «Друзья Фалуньгун», «Врачи против насильственного извлечения органов», «Буддистское сообщество «Родники дракона» (все из США), а также «Европейская ассоциация «Фалунь Дафа» (из Великобритании).

Минюст внесет эти организации в официальный список нежелательных.

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