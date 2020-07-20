Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко. Об этом сообщает госагентство «БелТА».
Отмечается, что также были назначены послы в Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.
Кравченко родился в 1971 году в Минске. В 2007 году он являлся советником посольства Белоруссии в США, с 2008 по 2014 год были временным поверенным в делах республики в США.
В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел США и Канады управления Америки, а затем — управление Америки МИД. На пост замминистра был назначен в 2017 году.
Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году.
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