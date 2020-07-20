В Афганистане талибы* захватили около тысячи грузовиков с нефтью
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На северо-востоке Афганистана боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили около тысячи грузовиков с нефтью, передает телеканал «Толо ньюс».
По данным телеканала, нападение произошло в провинции Баглан. Талибы требуют выкуп в размере 30 тысяч афгани (около $390) за каждую машину.
Водители уже связались с правительством и попросили о помощи.
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