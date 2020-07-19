Лукашенко заявил о намерении оппозиции силой свергнуть белорусскую власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады заявил, что его оппоненты на президентских выборах намерены устроить в стране силовой захват власти, сообщает телеканал ОНТ.

«Этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален», — заявил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, в стране может повториться ситуация, аналогичная 2010 году, когда в Минске произошли массовые беспорядки из-за того, что часть оппозиции сочла президентские выборы сфальсифицированными.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.

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