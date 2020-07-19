Трамп заявил, что Байден «ментально устал» и не может быть президентом
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах, бывший вице-президент Джо Байден, не может руководить страной вследствие «ментальной усталости», сообщает Fox News.
«Он устал. Ментально он устал <...> Он некомпетентен и не может быть президентом», — заявил президент.
По его словам, Байден в случае победы на выборах «уничтожит страну».
Согласно данным последних опросов, демократ Джо Байден опережает по популярности республиканца Дональда Трампа на 15%.
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