Трамп заступился за флаг конфедератов

Президент США Дональд Трамп отказался назвать флаг Конфедерации времен Гражданской войны оскорбительным, сообщает Reuters.

Глава государства считает, что флаг конфедератов является источником гордости у людей, которые любят Юг.

«Когда люди гордо вывешивали флаги Конфедерации, они не подразумевали расизм. Они любят свой флаг, он представляет Юг. Они любят Юг. Я говорю, что это свобода многих вещей, но в первую очередь это свобода слова», — заявил Трамп.

На фоне протестов против расизма и полицейского насилия в США начали сносить памятники конфедератам, которые выступали за сохранение рабства в стране. Штат Миссисипи, на флаге которого сохранялся символ Конфередации, одобрил смену флага. Кроме того, Пентагон запретил размещать флаг конфедератов на военных объектах.

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