Украинский политик рассказал об «отказе» Киева от Крыма и Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина уже «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым.

«Последние шесть лет Украина делает все необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели «назад». Это, в том числе, и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы», — сказал он в эфире канала «Наш».

Политик добавил, что шаги Киева привели к тому, что страна отказалась от этих территорий, сославшись на конвенции, чтобы «не платить деньги своим гражданам» и сэкономить.

Мураев отметил, что побывав в Донбассе и пообщавшись с людьми, он выяснил, что у них нет иллюзий насчет Украины, так как невозможно «скрыть, с какой стороны идут обстрелы».

По его словам, жители ЛНР и ДНР воспринимают украинскую власть как вражескую, так как она отказывается от своих граждан.

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