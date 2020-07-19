В Израиле полицейские задержали около 30 протестующих

Израильские полицейские задержали около 30 протестующих на массовых акциях в Иерусалиме и Тель-Авиве, пишет газета «Едиот ахронот».

Как пишет издание, на акциях возникли беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось применять водометы и задействовать конные отряды. В Тель-Авиве задержали 13 участников столкновений, в Иерусалиме — 15.

Протестующие требовали отставки правительства Израиля на фоне кризиса из-за коронавируса.

В стране заразились почти 50 тысяч, выздоровели 21 тысяча, погиб 401 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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