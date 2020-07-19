Канье Уэст начнет свою предвыборную кампанию 19 июля

Рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался как независимый кандидат для участия в выборах президента США, 19 июля начнет свою предвыборную кампанию в Южной Каролине. Об этом пишет Politico.

По данным издания, первое мероприятие предвыборной кампании Уэста пройдет в городе Норт-Чарлстон, присутствовать смогут только зарегистрированные участники.

Ранее Уэст просил жителей штата Южная Каролина подписать петицию за внесение его в избирательный бюллетень.

О намерении Уэста баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Однако эксперты считают, что тот слишком поздно вступил в президентскую гонку, поскольку в ряде штатов истек крайний срок сбора подписей избирателей.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Партия дня рождения»: Канье Уэст стал кандидатом в президенты США

— Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

— Канье Уэст создает петиции за внесение в бюллетень в штатах с прошедшим дедлайном