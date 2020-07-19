Посол РФ в Великобритании отверг обвинения в краже данных о вакцине

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал «бессмыслицей» обвинения, согласно которым российские спецслужбы пытались похитить данные о разработке вакцин от COVID-19. Об этом посол объявил на шоу «Би-би-си» Andrew Marr Show, отрывок которого был опубликован на сайте корпорации.

«Я совершенно не верю в эту историю. Это бессмыслица», — сказал Келин.

По его словам, фармацевтическая компания AstraZeneca уже заключила контракт с российской «Р-Фарм», которая должна наладить производство британского препарата на территории РФ, если он окажется эффективен.

Он добавил, что «в нынешнем мире невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране».

Посол также отверг обвинения во вмешательстве в состоявшиеся в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года парламентские выборы. «Независимо от того, будет ли руководить страной Консервативная или Лейбористская партия, мы будем пытаться наладить отношения», — подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что Центр безопасности коммуникаций Канады, Агентство национальной безопасности США и британский Центр кибербезопасности сделали заявление, согласно которому в 2020 году Россия предпринимала несколько хакерских атак на различные учреждения США, Канады и Великобритании.

Спецслужбы утверждают, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19. В Кремле назвали обвинения голословными.

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