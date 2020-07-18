Кадыров потребовал Зеленского извиниться и перестать «юлить»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского, а также признания вины. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Кадыров опубликовал видеозапись с интервью Зеленского, в котором он высказывается о «оскорбительном видеоролике, который несколько лет назад разместил в украинском юмористическом шоу».

Глава Чечни рассказал, что раньше знал Зеленского как человека, который умел признавать вину и извиняться. Однако теперь украинский политик пытается «изобразить из себя нечто, юлить, вилять». В связи с этим он призвал Зеленского уже определиться со своей позицией.

«Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения», — отметил Кадыров.

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