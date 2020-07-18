Тему российского взгляда на историю захотели внести в повестку саммита ЕС

На саммите при участии президентов и правительств ЕС может затрагиваться вопрос «о российском взгляде на историю», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Европейском совете.

По словам источника, одна из делегаций стран ЕС обеспокоена тем, как российская сторона воспринимает историю, поэтому хочет обсудить это на саммите. Однако, по словам собеседника агентства, пока никто не предлагал принятия отдельных заявлений по этой теме.

Источник не уточнил, о какой стране шла речь, но добавил, что вопрос может быть рассмотрен на саммите в разделе «Прочее», если останется время. Основная тема дискуссии саммита — бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы.

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