Глава МИД Китая: США лишились разума

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что США лишились разума, доверия и нравственности. По его словам, власти страны используют пандемии в качестве способа дискредитации других стран и «способа сваливания на них вины».

Министр также добавил, что США в отношениях с Китаем «умышленно провоцируют идеологическое противостояние», что является нарушением международного права.

«Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях», — сказал Ван И.

Глава китайского МИД также выразил мнение, что Гонконг и Москва должны продолжать двусторонние отношения для занятия объективной и справедливой позиции.

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