На Украине предложили план спасения страны

Депутат Верховной рады Украины сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил план спасения страны. Его заявление было опубликовано на сайте партии.

По его мнению, Украина имеет больше шансов на сохранение, если действующие власти подадут в отставку.

Он отметил, что нынешняя украинская власть не скрывает того, что пришла управлять страной «одноразово».

«И чем быстрее это (отставка власти. — примечание «Газеты.Ru») произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», — сказал Рабинович.

Депутат предположил, что смена власти пройдет уже в середине осени, чему поспособствуют местные выборы.