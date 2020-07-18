CNN узнал, что портреты Буша-младшего и Клинтона убрали из Гранд фойе Белого дома

Портреты экс-президентов США Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона были убраны из Гранд фойе в Белом доме. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, вместо них на стенах появились портреты двух республиканских президентов, которые занимали пост главы государства более века назад. Так, в Гранд фойе вывесили Уильяма Мак-Кинли-младшего и Теодора Рузвельта.

Портреты Клинтона и Буша-младшего были перенесены в небольшую комнату — старую Семейную столовую.

Согласно американской традиции, портреты последних президентов США должны находиться при входе в здание на самом видном месте, чтобы их могли заметить гости на официальных раутах. Гости Белого дома редко пользуются или оказываются в старой Семейной столовой, уточняет телеканал.