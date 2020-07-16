В партии Зеленского определили своего кандидата на выборах мэра Киева

В украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» решили, что кандидатом на пост мэра Киева на предстоящих в конце октября выборах будет депутат Рады Ирина Верещук. Об этом на встрече с представителями СМИ по итогам заседания фракции, которая велась в Facebook, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ирина Верещук будет баллотироваться как кандидат от партии на выборах мэра Киева», — сказал Зеленский.

По словам главы государства, парламентарий одержала победу на праймериз «Слуги народа».

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