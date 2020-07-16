Лукашенко предложил закрепить требование службы в армии для президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить в конституции положение, что главой государства может стать только тот, кто служил в армии, пишет агентство БелТА.
«Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД [снайперская винтовка Драгунова], а он подумает, что танк... Не служил в армии, значит, тебя там [на президентской должности] быть не должно», — сказал Лукашенко.
Президент также пошутил, что если женщина захочет возглавить страну, то ее заранее отправить в бригаду, чтобы она смогла отличить БТР от танка.
Ранее Лукашенко объявил о внесении поправок в конституцию, чтобы перераспределить полномочия между разными уровнями власти.
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