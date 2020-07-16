Байден попросил дать ему денег на избирательную кампанию
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что не имеет биткоинов, и попросил дать ему денег на избирательную кампанию.
Политик отметил, что ни в коем случае не будет просить у своих избирателей биткоины.
«Но если вы хотите внести свою лепту в то, чтобы помочь превратить Дональда Трампа в президента одного срока, вы можете сделать это здесь», — написал Байден в своем Twitter.
Он также прикрепил к посту ссылку на сайт пожертвований его избирательному штабу.
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