Байден попросил дать ему денег на избирательную кампанию

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что не имеет биткоинов, и попросил дать ему денег на избирательную кампанию.

Политик отметил, что ни в коем случае не будет просить у своих избирателей биткоины.

«Но если вы хотите внести свою лепту в то, чтобы помочь превратить Дональда Трампа в президента одного срока, вы можете сделать это здесь», — написал Байден в своем Twitter.

Он также прикрепил к посту ссылку на сайт пожертвований его избирательному штабу.

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