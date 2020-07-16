В посольстве РФ отреагировали на слова о вмешательстве в британские выборы

Посольство РФ в Великобритании заявило, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенного Королевства. Об этом «Интерфаксу» сообщили в дипмиссии.

«Каким образом эпизод, слабо отразившийся в британских СМИ, мог повлиять на исход избирательной кампании — это пусть объясняют авторы данного «расследования». Мы этого не понимаем», — отреагировали в посольстве на ранее сделанное заявление главы британского МИД Доминика Рааба.

Там подчеркнули, что на протяжении нескольких лет Россия безуспешно предлагала Лондону наладить профессиональный диалог для рассмотрения вопросов, связанных с кибербезопасностью.

Посольство также обратило внимание на слова Рааба о том, что Великобритания оставляет за собой право на ответные меры. «Любые недружественные шаги в отношении России без надлежащего и адекватного ответа с нашей стороны не останутся», — заявили в дипмиссии.

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