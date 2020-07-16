МИД подготовит ответ на ограничения для российских СМИ в Прибалтике

Министерство иностранных дел подготовит ответ на ограничения работы российских СМИ в Прибалтике, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сейчас мы — я имею в виду министерство иностранных дел России — изучаем соответствующие обращения и делаем это для того, чтобы выработать предложения по принятию мер», — сказала Захарова.

На прошлой неделе Литва запретила трансляцию пяти телеканалов RT: RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.

До этого аналогичное решение касательно RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV приняла Латвия, заявив, что каналы принадлежат гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, в отношении которого Евросоюз ввел санкции.

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