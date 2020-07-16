СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Об этом пишет РИА «Новости».

«Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского», — сказала Петренко.

Она отметила, что преступления были совершены в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Сообщается, что работа следователей осложнялась тем, что свидетели были запуганы и отказывались давать показания.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

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