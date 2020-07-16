Зеленский предложил всем партиям объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский попросил все политические партии в стране объединиться ради «возвращения территорий», передает ТАСС.

С таким предложением к депутатам он обратился во время своего выступления в Раде, приуроченного к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете.

«Мы должны вернуть свои территории. Это возможно только в случае солидарности всех политических сил. Шанс у нас есть только в одном случае — если мы все объединимся, как 30 лет назад», — заявил Зеленский.

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