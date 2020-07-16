ЕС сократил список стран, разрешенных для путешествий

Европейский союз сократил список стран, в отношении которых рекомендует снять ограничения на туристические поездки, исключил Черногорию и Сербию, пишет РИА «Новости».

«Этот список будет и далее пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться», — приводятся слова из заявления Совета ЕС.

Сейчас в перечне находятся 13 стран: Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

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