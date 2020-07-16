В ГД отреагировали на заявление МИД Британии о «российском вмешательстве» в выборы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова главы МИД Великобритании о том, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий указал, что такими заявлениями британское руководство еще больше подрывает отношения не только с Москвой, но и свой собственный авторитет.

По словам Слуцкого, слова Рааба о якобы вмешательстве России являются «очередной русофобской чушью».

Ранее Комитет по безопасности британского парламента сообщил, что собирается опубликовать доклад о «российском вмешательстве» в выборы и референдум по Brexit до 22 июля.

Этот доклад был подготовлен еще в ноябре прошлого года, но его публикацию неоднократно откладывали. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон уверял, что у него нет никаких доказательств того, что Россия вмешивалась в британскую политику.

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