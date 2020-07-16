Пранкер Вован прокомментировал реакцию МИД Польши на звонок Дуде

Российский пранкер Владимир Кузнецов (также известный как Вован) прокомментировал заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о том, что беседа пранкеров с польским президентом Анджеем Дудой от имени генсека ООН Антониу Гутерриша является «российской дезинформацией». Об этом сообщает RT.

Польский министр считает, что этот розыгрыш может говорить о том, что Москва стремится поссорить Польшу и Украину.

Кузнецов, в свою очередь, заявил, что никакой дезинформации не было.

«Мы же ничего не монтировали, ничего не резали… Сам разговор и выложили, без всяких каких-то спорных моментов», — отметил пранкер.

По его словам, во время разговора они с президентом обсуждали не только Украину, но и ЛГБТ, кандидата-конкурента Дуды на президентских выборах.

«Если взять ответ Дуды про Украину, ничего такого, он сказал: «Я не буду Львов забирать», — пояснил Вован, добавив, что все было «этично и политкорректно».

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