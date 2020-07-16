Председатель «Укргазбанка» Шевченко назначен главой НБУ

Председатель правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко назначен главой Национального банка Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что его кандидатуру на этот пост поддержали 332 народных депутата, при этом необходимым количеством являются 226 голосов.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что именно кандидатуру Шевченко рекомендовали представители банковского сообщества.

Он также добавил, что новому главе Национального банка предстоит сократить учетную ставку НБУ и обеспечить инфляционную стабильность.

Ранее Верховная рада Украины по предложению главы государства Владимира Зеленского сняла Якова Смолия с должности главы Национального банка страны.

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