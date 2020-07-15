В Госдуме объяснили смысл поправок в избирательное право РФ

Председатель комитета ГД по регламенту и контролю Ольга Савастьянова в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала изменения, касающиеся выборного законодательства России. Сегодня их обсуждали в Госдуме.

«Там несколько моментов: первое — то, что касается предоставления права политическим партиям направлять предложения о досрочном прекращении полномочий членов избиркомов. Второе — это о том, что голосовать можно будет на протяжении трех дней. Это право комиссий, которые организуют выборы, если они это считают важным и возможным. <...> В случае принятия такого решения у партии будет возможность направить не более 2 наблюдателей уже на каждый день. Чтобы у людей была физическая возможность осуществлять наблюдения. И тогда не будут проводиться досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям», — сообщила она.

Кроме того, предлагается норма, которая дает возможность для избирателей участвовать в голосовании вне непосредственно помещения.

«Что касается трех дней, вокруг которой развернулась дискуссия. Мы проанализировали существующую практику, учитывая особенности нашей страны, удаленность и так далее. Более того, по итогам референдума был проведен опрос — и большинство опрошенных — 71% — высказались за одобрение такой процедуры, а из числа тех, кто принимал участие, — вовсе 88%. Что же касается того, удобно это или неудобно, что голосование проводится не в один день — то за это высказалось 64%. Мы исходим из того, что на сегодняшний день, насколько удобно нашим гражданам принимать участие в выборах. Такая возможность позволяет большему числу человек голосовать», — добавила Савастьянова.

Кроме того, отметила парламентарий, мы должны учитывать сегодняшнюю ситуацию — есть определенные ограничения, условия должны быть безопасными. «И в случае таких непредвиденных ситуаций — это решает важную задачу, максимально приблизить выборы к нашему избирателю», — резюмировала она.