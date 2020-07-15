Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что за прошлый год Лукашенко заработал что больше Br117 тысяч (3,4 миллиона рублей), полученных в качестве заработной платы, то есть по Br9,75 тысяч в месяц (286 тысяч рублей). В графе «недвижимое имущество» и «иное имущество» стоят прочерки.

Доход Галины Лукашенко, жены президента, за прошлый год составил Br5,5 тысячи (161 тысяча рублей). Кроме того, она владеет домом на 196 кв. м и земельным участком площадью 0,1498 га в Шклове. Также ей принадлежит половина дома площадью 54 квадратных метра в Могилёвской области и 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

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