Дума поддержала поправки о голосовании на выборах в три дня
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Государственная дума поддержала во втором чтении поправки о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что решение о порядке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.
Согласно поправкам, если в России будут проводиться многодневные выборы, то власти не обязаны устраивать досрочное голосование, а также голосование по открепительным удостоверениям.
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