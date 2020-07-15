Дума поддержала поправки о голосовании на выборах в три дня

Государственная дума поддержала во втором чтении поправки о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что решение о порядке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Согласно поправкам, если в России будут проводиться многодневные выборы, то власти не обязаны устраивать досрочное голосование, а также голосование по открепительным удостоверениям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования

— В ГД предложили платить россиянам за найденную просрочку

— Трансгендерам не отдавать: в Думу внесли закон об усыновлении