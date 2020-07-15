В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, планирует ли глава государства Владимир Путин взять отпуск, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мне пока ничего неизвестно об отпуске президента. Пока планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу достаточно насыщенные», — уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, относительно своего отпуска он также пока не строил планов.

«Если будет возможность – обязательно уйду. В отпуск надо ходить», — сказал пресс-секретарь.

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