Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Запись беседы опубликована на Youtube-канале «Октагон».
Пранкеры поздравили польского лидера с недавней победой на выборах и спросили, как на их проведение повлияла пандемия COVID-19.
Дуда ответил, что коронавирус не отразился на ходе выборов в Польше. Он также отметил, что в стране не так много случаев инфекции, а основным ее источником назвал украинцев.
«Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины», — заявил он.
Ранее Вован и Лексус позвонили американской певице Билли Айлиш от имени активистки Греты Тунберг.
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