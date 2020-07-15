Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Запись беседы опубликована на Youtube-канале «Октагон».

Пранкеры поздравили польского лидера с недавней победой на выборах и спросили, как на их проведение повлияла пандемия COVID-19.

Дуда ответил, что коронавирус не отразился на ходе выборов в Польше. Он также отметил, что в стране не так много случаев инфекции, а основным ее источником назвал украинцев.

«Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины», — заявил он.

Ранее Вован и Лексус позвонили американской певице Билли Айлиш от имени активистки Греты Тунберг.

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