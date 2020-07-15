Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш

Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.

Он ушел из жизни в возрасте 97 лет. В августе у Якеша был бы день рождения.

По данным агентства, тело политика кремировали во вторник,14 июля, в пражском районе Мотол.

Якеш стоял во главе компартии Чехии с 17 декабря 1987 года по 24 ноября 1989 года.