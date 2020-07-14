Бабарико официально снят с выборов президента Белоруссии

Центральный избирательный комитет Белоруссии отказал бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя комитета Лидию Ермошину.

Отмечается, что ему было отказано из-за письма из Комитета госконтроля о противоправной деятельности экс-банкира и его незаконно полученных доходов, отсутствующих в декларации. Также предполагается, что Бабарико прибегал к помощи иностранного государства.

18 июня бывший глава Белгазпромбанка был задержан вместе со своим сыном Эдуардом по обвинению в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. В настоящее время Бабарико находится в СИЗО.

Во вторник, 14 июля, Центризбирком также отказал бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост президента.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование будет организовано с 4 по 8 августа.

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